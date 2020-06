Firmensatelliten-Präsentation und wissenschaftliche Poster zeigen neue AmplideX-Testkits

Asuragen, Inc. ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen, das einfach zu handhabende Produkte für komplexe Tests in der Genetik und Onkologie bietet. Das Unternehmen wird seine neuesten Produktentwicklungen über einen Live-Firmensatelliten sowie wissenschaftliche Posterpräsentationen auf der kommenden virtuellen europäischen Humangenetik-Konferenz ESHG 2020.2 (European Human Genetics Virtual Conference ESHG 2020.2), die vom 6. bis 9. Juni stattfindet, vorstellen. Die jährliche Veranstaltung wurde als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie in eine virtuelle Online-Plattform umgewandelt.

Der Firmensatellit "Looking Beyond Repeat Expansions: Using AmplideX Technology to Detect Single Nucleotide Polymorphisms, Indels, and Copy Number Variations" (Blick über Repeat-Erkrankungen hinaus: Verwendung der AmplideX-Technologie zum Nachweis von Einzelnukleotid-Polymorphismen, Indels und Kopienanzahlvariationen) wird zeigen, wie das Kerngeschäft des Unternehmens, die proprietäre Chemie, in der Lage ist, eine breite Palette von Variantentypen durch einen gemeinsamen, optimierten und auf einen Tag beschränkten Workflow nachzuweisen. Der erste der beiden Referenten, Gary Latham, PhD, Senior Vice President für F&E bei Asuragen, wird einen ersten Blick auf das AmplideX PCR/CE CFTR-Kit des Unternehmens gewähren, das den breiten, schnellen und multiplexen Nachweis von pathogenen CFTR-Varianten ermöglicht, die häufig in einer ethnisch vielfältigen Bevölkerung beobachtet werden. Henny Lemmink, PhD, Klinischer Laborgenetiker, Fakultät für Genetik, UMC Groningen, wird über die Erfahrungen seines Labors mit dem neuen "AmplideX SMA Plus"-Kit sprechen, das in weniger als vier Stunden SMN1 und SMN2 sowie SMN1-Genduplikation bzw. SMN2-Krankheitsmodifikator-Varianten nachweist, um über den Status des stillen Trägers bzw. die Krankheitsprognose aufzuklären. Der Satellit wird am Montag, dem 8. Juni, von 12:00 13:00 Uhr MESZ stattfinden.

Videopräsentationen der wissenschaftlichen Poster des Unternehmens werden die neuesten Produktinnovationen innerhalb des wachsenden AmplideX-Portfolios weiter beleuchten.

Gruppe B: 13.00 und 13.45 Uhr MESZ am Montag, 8. Juni

P16.17.B: Eine schnelle Multiplex-PCR-Analyse und ein Softwaresystem mit breiter Abdeckung pathogener CFTR-Mutationen für verschiedene Populationen(Shobha Gokul)

Gruppe C: 11.45 und 12.30 Uhr MESZ am Dienstag, 9. Juni

P10.56.C: Analytische Validierung eines Multiplex-PCR/CE-Tests zur gleichzeitigen Bestimmung von SMN1/SMN2-Exon-7-Kopienzahl und -Variantenstatus(John Milligan, PhD)

"Diese jüngsten Innovationen zeigen, dass die AmplideX-Technologie in ihrer Vielseitigkeit und Einfachheit unübertroffen ist und Ergebnisse in nur wenigen Stunden im Vergleich zu mehreren Tagen liefert", sagte Matthew McManus, MD, PhD, Präsident und CEO von Asuragen. "Unser einfacher, optimierter und einzigartiger Testansatz, der sich nun auch auf einige der häufigsten genetischen Krankheiten erstreckt, revolutioniert weiterhin die Art und Weise, wie überall in den Labors komplexe Gentests durchgeführt werden können."

Produkt in Entwicklung. Die Spezifikationen sind noch nicht abgeschlossen.

** CE-IVD nur für US-Export. Status ausstehend.

Über Asuragen

Asuragen ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen, das die Art und Weise, wie Patienten in der Genetik und Onkologie behandelt werden, verändert. Die Diagnosesysteme von Asuragen, die auf proprietärer Chemie und Software basieren, liefern leistungsstarke Antworten mithilfe von breit aufgestellten Geräteplattformen. Sie sind einfach anzuwenden und erweitern die Behandlungsmöglichkeiten von Patienten. Asuragen ist ein Auftragsfertiger für Produkte, der sich schnell und effizient auf aktuelle und neue klinische Bedürfnisse, einschließlich Krebsdiagnostik und -überwachung, reproduktive Gesundheit und Alterung, einstellt und Labore über die gesamte Lebensdauer von Patienten mit seinen branchenführenden diagnostischen Tests versorgt. Weitere Informationen unter www.asuragen.com.

