Weiden (www.fondscheck.de) - Die Pandemie hat ihren Höhepunkt deutlich überschritten, so die Experten von Robert Beer Investment.In China, Japan und Europa würden die Fallzahlen verflachen und teilweise gegen Null tendieren. Die Talsohle scheine erreicht. Die USA sei etwas später dran, aber ähnlich in der Tendenz. Nach den Aufräumarbeiten in der gegen die Wand gefahrenen Wirtschaft würden die Aufbauarbeiten beginnen. Lieferketten würden wieder hergestellt. Lockerungsmaßnahmen würden forciert, die Bewegungsfreiheit der Menschen werde wiederhergestellt und der Konsum beginne anzuspringen. Die Produktion in der Industrie werde wieder hochgefahren. Die Wirtschaftsaktivitäten würden sich beschleunigen und die Firmenlenker und Einkaufsmanager würden zuversichtlicher. Das werde die nächsten Monate anhalten und sich verstärken. ...

