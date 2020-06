Nichts scheint den Börsen in New York und Europa aktuell den Appetit auf Aktienkäufe nehmen zu können. Nicht einmal die bürgerkriegsähnlichen Zustände in amerikanischen Großstädten oder die neuen Spannungen zwischen den USA und China. Das Geld strömt einfach weiter von Anleihen in Aktien. Was die Anleger außerdem bewegt, darüber spricht Jürgen Schmitt heute mit Mick Knauff, zugeschaltet vom Frankfurter Börsenparkett. Natürlich geht es dabei auch um die wichtigsten Termine, die in der neuen Woche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...