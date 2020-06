Die Rezession in Verbindung mit der Finanzkrise, würde das Produktionspotenzial in den durchschnittlichen Schwellenländern innerhalb von 5 Jahren um 8% senken, sagte die Weltbank am Dienstag in einem Bericht. "Der durchschnittliche potenzielle Produktionsverlust der Ölexporteure in den Schwellenländern, würde über 5 Jahre 11% erreichen", so die Publikation ...

