Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Anleihekäufe des Eurosystems im Rahmen des Pandemiekaufprogramms PEPP weichen bisher weniger stark als erwartet vom Kapitalschlüssel der Europäischen Zentralbank (EZB) ab. Auffälligkeiten gab es aber bei Italien und Frankreich. Nach Mitteilung der EZB kauften alle Zentralbanken gemeinsam von März bis Mai Anleihen für 234,665 Milliarden Euro, darunter öffentliche Anleihen für 186,603 Milliarden Euro.

Davon entfielen 37,365 Milliarden Euro (21,6 Prozent) auf öffentliche Anleihen Italiens, 23,575 Milliarden Euro (13,7 Prozent) auf Frankreich, 22,392 Milliarden Euro (13,0 Prozent) auf Spanien und 46,749 Milliarden Euro (27,1 Prozent) auf Deutschland. Die Ankäufe italienischer Staatsanleihen überstiegen damit den Anteil Italiens am eingezahlten EZB-Kapital (17,0 Prozent).

Die Käufe spanischer Staatspapiere entsprachen dagegen ziemlich gut dem EZB-Kapitalanteil (12,0 Prozent) und gleiches gilt für den Ankauf deutscher Bundesanleihen (26,4 Prozent). Zu einer deutlichen Abweichung nach unten gegenüber dem EZB-Kapitalschlüssel kam es dagegen bei Frankreich, das einen Anteil am eingezahlten EZB-Kapital von 20,4 Prozent hat.

Der Kapitalschlüssel der EZB ist die Orientierungsgröße für das PEPP, allerdings dürfen die Zentralbanken des Eurosystems zumindest kurzfristig in dem Maße davon abweichen, wie die Finanzmarktlage das erforderlich macht. So sagte EZB-Chefvolkswirt Philip Lane kürzlich: "Wie sehr wir das tun müssen, hängt vom Ausmaß des Finanzmarktstress' ab." Die EZB betreibe ihre Geldpolitik zielorientiert. "Wir wollen eine wirksame Geldpolitik machen, wir wollen einen Transmissionsmechanismus, der reibungslos funktioniert", sagte er.

Durch einen verstärkten Ankauf italienischer Staatsanleihen senkt die Zentralbank deren Rendite, was sich auf andere Anleihemärkte und Finanzierungsformen auswirkt. Dadurch sinken die Zinsen für den Staat und die Unternehmen, die derzeit hohe zusätzliche Ausgaben wegen der Corona-Pandemie haben.

Nach Angaben des Statistikportal Statista kamen in Italien 545 Tote auf eine Million Einwohner, in Spanien 580, in Frankreich 437 und in Deutschland 101. Italiens Staatsschulden entsprachen Ende 2019 135 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung, in Frankreich waren es 98 Prozent, in Spanien 96 Prozent und in Deutschland 60 Prozent.

Die Eurosystem-Zentralbanken erwarben außerdem Commercial Paper für 35,384 Milliarden Euro, Unternehmensanleihen für 10,579 Milliarden Euro und Covered Bonds für 2,099 Milliarden Euro.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/smh

(END) Dow Jones Newswires

June 02, 2020 10:29 ET (14:29 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.