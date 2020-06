Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--CDU, CSU und SPD wollen die Gespräche ihres Koalitionsausschusses über das geplante Konjunkturpaket nach Angaben aus der CDU am Abend unterbrechen und am Mittwoch fortsetzen. "Wenn es um die Zukunft unseres Landes geht, muss über alle Details des Kraftpakets für Deutschland sorgfältig gesprochen werden. Fest steht nun: Der Koalitionsausschuss endet am späten Abend und wird Mittwochvormittag (nach dem Kabinett) fortgesetzt", erklärte CDU-Sprecher Hero Warrings über den Kurznachrichtendienst Twitter.

Die Koalitionsspitzen waren um 14 Uhr im Kanzleramt zusammengekommen. Zu den Hauptstreitpunkten zählen eine Kaufprämie für Autos, eine Entschuldung von Kommunen und ein Kinderbonus für Familien. Vor Beginn der Gespräche hatten vor allem die Vorsitzenden der SPD erneut ihre Positionen dazu betont. Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans hatten sich vor allem für eine Kaufprämie ausschließlich für Elektroautos stark gemacht und eine kommunale Entschuldung gefordert. Teile der Union fordern hingegen einen Kaufanreiz auch für Autos mit Verbrennungsmotor und sind gegen eine Übernahme kommunaler Altschulden durch den Bund.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 02, 2020 10:30 ET (14:30 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.