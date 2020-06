Die OPC-UA-Companion-Spezifikation für Profinet beschreibt ein standardisiertes OPC-UA-Objektmodel für Profinet-Geräte. Die Standardisierung vereinfacht es Toolherstellern, die Informationen herstellerübergreifend einzusammeln - aber dies ist erst der Anfang der Strategie von PI zur vertikalen Integration, denn diese erste Spezifikation stellt die Basis für folgende, weiterreichende Informationsmodelle dar. Als nächstes will die Arbeitsgruppe die Modellierung von Energiemanagementdaten in OPC UA auf Basis von Profienergy umsetzen. Weitere Anforderungen sind bereits in der Klärungsphase. Außerdem ...

