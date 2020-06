Der USD/JPY erreicht Mehrwochenhöchststand über 108,00 - Die JPY-Verkäufe nehmen mit Risikobereitschaft im weiteren Sinne an Fahrt auf - Der wichtige 200-Tage-SMA befindet sich in der Region um 108,30 - Die erneute und mäßige Verkaufsverzerrung des japanischen Yen lässt den USD/JPY nun in den Bereich neuer 2-Monats-Höchststände jenseits der 108,00 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...