MAINZ (dpa-AFX) - Die Gastronomie darf in der Corona-Krise angesichts geringer Infektionszahlen länger öffnen. Ab dem 10. Juni sei die Öffnung bis 24.00 Uhr erlaubt, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nach einem Treffen mit kommunalen Spitzenverbänden am Dienstag in Mainz. Derzeit muss noch um 22.30 Uhr Schluss sein./chs/irs/DP/men

