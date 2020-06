Alle Produkte und Serviceleistungen sowie der gesamte Vertrieb von ZOOM Int. werden auf den Markennamen Eleveo umgestellt

ZOOM International, ein weltweit führender Anbieter von Kontaktcenter-Software für kanalübergreifende Compliance-Erfassung, für die Optimierung des Arbeitskräftepotenzials (WFO) und für die Ertragssicherung, firmiert ab 2.Juni 2020 ausschließlich als eleveo.

Seit über 20 Jahren ist ZOOM International ein führender Anbieter von Software zur Optimierung des Arbeitskräftepotenzials in der Kontaktcenterbranche. Schon sehr früh ist man an uns herangetreten, um ein Compliance-Problem bei der Aufzeichnung von Anrufen zu lösen. Wir entwickelten in Rekordzeit eine kreative Softwarelösung und expandierten unsere Geschäftstätigkeit auf mehrere Kontinente. Wir beschäftigen Hunderte von Kolleginnen und Kollegen und verbessern mittlerweile für Tausende von Kunden in 94 Ländern über mehr als 550 Vertriebspartner in der Kommunikationsbranche die betrieblichen Abläufe, die Compliance und die Kundenfreundlichkeit.

Im Laufe der Zeit haben wir von den Kunden und Partnern von ZOOM International für unseren erstklassigen Support und unsere innovativen WFO-Produkte einen Net Promoter Score von 88 Punkten erhalten. Wir sind der Meinung, dass dies ein direktes Ergebnis unseres Kernziels ist: herausragende Kundenfreundlichkeit anzubieten und den Bedürfnissen von Mitarbeitern, Partnern und Endanwendern gerecht zu werden. Die Marke ZOOM International hat uns gute Dienste geleistet.

Warum ändern wir jetzt die Marke? Wie bei allen strategischen Geschäftsinitiativen gibt es viele Gründe. Die wichtigsten Gründe für unsere Entscheidung sind diese:

Unsere Software-Plattform-Strategie hat zu einer neuen nativen Cloud-Basis für unsere Produkte geführt, welche neue Möglichkeiten bei Serviceleistungen, Produkten, Preisen und Abonnementmodellen eröffnet. Wir waren der Ansicht, dass die Marke aufgrund der neuen, verbesserten Plattform- und Produktfunktionen einen neuen Namen und einen neuen Look verdient.

Darüber hinaus setzen wir uns für ständige Verbesserungen ein. Unsere Mission ist es, jeden Kontakt zu optimieren. Dies schlägt sich direkt in der Steigerung des Engagements der Mitarbeiter, der Kundenfreundlichkeit und natürlich auch der Effizienz jeder einzelnen Kanalinteraktion mit einem deutlichen Schwerpunkt auf der Compliance nieder.

Das Unternehmen, das wir vor 20 Jahren gegründet haben, ist ein ganz anderes Unternehmen als unser heutiges Unternehmen. Wir passen uns an neue Geschäfts- und Marktanforderungen an, bedienen ein breiteres Publikum und stellen unsere Geschäftstätigkeit auf eine auf Abonnements und Cloud-Computing ausgerichtete Strategie um.

Ab dem 2. Juni 2020 wird ZOOM International ausschließlich unter dem Markennamen eleveo firmieren. Alle von ZOOM International hergestellten Softwareprodukte und Lösungen (einschließlich den OEM-Produkten) werden künftig unter dem Namen eleveo entwickelt, vermarktet, verkauft und unterstützt. Zusätzlich zum Namen werden wir in der Woche vom 17.August das neue Software-as-a-Service-Angebot eleveo as a service auf den Markt bringen. Dieses Angebot gestattet es den Kunden, Produkte von eleveo mit geringeren Vorlaufkosten zu abonnieren, ohne sich selbst um das Hosting kümmern zu müssen.

Unser CEO Brian Shore bringt die Gründe auf den Punkt: "Wir freuen uns, unseren neuen Namen und unsere neue Marke Eleveo bekanntgeben zu dürfen! Eleveo ist an das lateinische Wort elevo angelehnt, was übersetzt "anheben" oder "aufrichten" bedeutet. Als wir über unsere Mission und über die Art und Weise nachdachten, wie wir unsere Kunden tatsächlich unterstützen möchten, als wir über unsere Produkte und Lösungen nachdachten und über die Probleme, die wir lösen möchten, kamen wir zu dem Schluss, dass Eleveo in einem Wort unsere Marke, unsere Kultur und unsere Leidenschaft, anderen zu dienen, universell definiert!"

Zwar hat sich unser Name geändert. Doch unsere Unternehmenskultur wird sich nicht ändern! Die Bedürfnisse anderer erfüllen und jeden Kontakt optimieren, das ist unser Markenversprechen! Wir werden weiterhin innovativ arbeiten, noch größere Flexibilität anbieten und unsere Geschäftstätigkeit unter dem Namen eleveo an Ihrem Nutzen ausrichten.

Über ZOOM International

ZOOM führt Kontaktcenter zu mehr Umsatz und geringerer Kundenabwanderung, indem jeder Kundenkontakt optimiert wird. Unsere Software erfasst die Stimmung der Kunden und bietet eine verlässliche Richtschnur, um Kontaktcenter bei der Analyse von Menschen, Prozessen, Technologien und Vermögenswerten zu leiten.

Bis heute hat ZOOM über 2200 Kunden und Partner weltweit unterstützt, von Kontaktcentern mit bis zu 100 Mitarbeitern bis hin zu Marken wie Amerigas, IBM, Homecredit, Finansbank, Tata Sky, Generali, Allianz und Vodafone aus 90 Ländern. Weitere Informationen erhalten Sie unter zoomint.com oder auf Twitter unter @zoomint.

Über Eleveo

Eleveo wurde mit der Zielsetzung gegründet, vereinfachte Lösungen für komplexe Probleme von Kontaktcentern anzubieten. Unsere Produkte bieten die wesentlichen Funktionen, die zur Optimierung des Betriebs und der Prozesse in Kontaktcentern erforderlich sind. Sie werden unter Verwendung moderner Frameworks und nativer Cloud-Technologien entwickelt und können überall skaliert bzw. gehostet werden. Die Produkte von Eleveo stammen von ZOOM International. Das Unternehmen kann langjährige Erfahrung im Bereich der Optimierung des Arbeitskräftepotenzials (WFO), preisgekrönte Produkte und außergewöhnliche Qualität vorweisen und genießt aufgrund seines erstklassigen Service einen ausgezeichneten Ruf.

