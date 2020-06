- Molekulare Diagnosetests mit CE-IVD-Kennzeichnung für die Plattformen Novodiag und Amplidiag zum schnellen Nachweis von COVID-19-Infektionen zur Unterstützung von Entscheidungen für eine effiziente Isolierung, Behandlung und Entlassung der Patienten

Antikörpertest zum Nachweis früherer COVID-19-Infektionen

- Sichere Lieferkette und interne Fertigungskapazitäten zur Deckung der Nachfrage

Mobidiag Ltd., ein umsatzstarkes Molekulardiagnostik-Unternehmen mit komplementären Plattformen, die sich mit antimikrobieller Resistenz und anderen Bereichen mit ungedecktem diagnostischem Bedarf befassen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen für seine molekulardiagnostischen Tests Novodiag COVID-19 und Amplidiag COVID-19 zur Früherkennung des SARS-CoV-2-Virus, das für die Infektion mit dem neuartigen Coronavirus (COVID-19) verantwortlich ist, die CE-IVD-Kennzeichnung erhalten hat.

Diese Tests ergänzen den bereits jetzt erhältlichen Antikörpertest des Unternehmens, den Anti-SARS-CoV-2-Schnelltest, den Mobidiag über Autobio Diagnostics, seinen Joint-Venture-Partner in China, vertreibt. Mobidiag ist jetzt in der Lage, für Krankenhäuser und Labors eine umfassende Diagnostiklösung für Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus kommerziell anzubieten.

Aufgrund der weltweit hohen Nachfrage nach Diagnosegeräten und Tests hat Mobidiag zur Unterstützung seiner Kunden für eine stabile Lieferkette und für ausreichende Fertigungskapazitäten gesorgt. Dazu zählen z. B. die Beschaffung und der Erwerb verschiedener Verbrauchsmaterialien, um den kompletten Arbeitsablauf von der Probenentnahme bis zu den Ergebnissen abzudecken (z. B. die Eigenproduktion von Enzymen und die Entwicklung unseres proprietären Probenpuffers mNAT Medium und der erforderlichen Sammelröhrchen).

Tuomas Tenkanen, CEO von Mobidiag, äußerte sich dazu folgendermaßen: "Dank der CE-IVD-Kennzeichnung für unsere molekulardiagnostischen Tests Novodiag COVID-19 und Amplidiag COVID-19 und dank unserem Vertrieb des Anti-SARS-CoV-2 Antikörper-Schnelltests ist Mobidiag nun in der Lage, eine Diagnostik-Komplettlösung für den Nachweis von COVID-19-Infektionen über den gesamten Lebenszyklus des Virus hinweg anzubieten.

Mobidiag setzt seine vorhandenen Technologien und seine Fachkompetenz, etwa im Lieferkettenmanagement und in der Fertigung, wirksam ein, um sicherzustellen, dass wir unseren Kunden eine umfassende Palette an Diagnostiklösungen anbieten können."

Mit den molekulardiagnostischen Tests Novodiag COVID-19 und Amplidiag COVID-19 können COVID-19-Infektionen bei Patienten mit Anzeichen und Symptomen einer Atemwegsinfektion in einem frühen Stadium schnell und zuverlässig nachgewiesen werden. Die Tests sind in Finnland, Schweden und Frankreich bereits für den Notfalleinsatz zugelassen. Die Tests wurden unter Verwendung von Dual-Targets von SARS-CoV-2 (orf1ab- und N-Gen) so konzipiert, dass sie mindestens eine konservierte Region und eine spezifische Region umfassen, um die Auswirkungen von genetischer Drift zu mindern und Kreuzreaktionen mit anderen endemischen Coronaviren zu vermeiden.

Der Test Novodiag COVID-19 ermöglicht die qualitative Bestimmung von SARS-CoV-2 (orf1ab- und N-Gen) direkt aus Nasen-Rachen-Abstrichen. Der Test arbeitet nach dem Schnelltestsystem "Sample in, Resultout" von Novodiag, das bei Bedarf den vollautomatischen Nachweis von COVID-19 in ca. 1 Stunde ermöglicht. Darüber hinaus handelt es sich bei der Novodiag-Lösung um ein geschlossenes System, das den Schutz des Laborpersonals und des medizinischen Fachpersonals vor einer möglichen Kontamination gewährleistet. Dank der Benutzerfreundlichkeit des Systems kann das Novodiag-System auch in risikoreichen und schwer zugänglichen Bereichen sowie dezentral eingesetzt werden, ohne dass hochqualifiziertes Personal benötigt wird.

Der Test Amplidiag COVID-19 ergänzt den On-Demand-Test Novodiag COVID-19. Er basiert auf der bewährten, qualitativ hochwertigen PCR-Technologie mit hohem Durchsatz. Dadurch können mit der Amplidiag Easy Plattform von Mobidiag 48 Proben in weniger als drei Stunden bearbeitet werden. Dies ermöglicht Klinikärzten einen optimierten Proben-Screening-Prozess mit automatisierter DNA/RNA-Extraktion und automatisiertem PCR-Plate-Aufbau.

Neben diesen molekularen Tests vertreibt Mobidiag einen Antikörpertest, der die qualitative Bestimmung von Anti-SARS-CoV-2 (IgG- und IgM-Antikörper von SARS-CoV-2) in menschlichem Serum, Plasma oder Vollblut in weniger als 15 Minuten ohne jegliche Instrumente ermöglicht. Hergestellt wird der Anti-SARS-CoV-2-Schnelltest von Autobio Diagnostics, dem chinesischen Joint-Venture-Partner von Mobidiag.

Hinweis: Bei diesen Tests handelt es sich nicht um Testkits für zuhause. Die Tests sind nur für medizinisches Fachpersonal und nicht direkt für Patienten erhältlich. Bitte beachten Sie die für Ihren Aufenthaltsort geltenden Vorschriften und Empfehlungen, wenn Sie befürchten, dass Sie mit SARS-CoV-2 infiziert sein könnten.

Hinweise für Redakteure

Über Mobidiag Ltd

Mobidiag ist ein wachstumsstarker Anbieter von vermarktungsreifen Molekulardiagnostiklösungen, dessen erschwingliche, schnell und weitläufig anwendbare und robuste Technologie die Leistungsfähigkeit der Molekulardiagnostik dafür nutzt, der Ausbreitung von Infektionskrankheiten und antimikrobieller Resistenz durch die rapide Erkennung von Pathogenen und ihrer potenziellen Antibiotikaresistenz zu begegnen. Mit den Lösungen Amplidiag und Novodiag bietet Mobidiag Laboratorien jeglicher Größenordnung ein umfassendes Produktsortiment für die schnelle, zuverlässige und kostengünstige Diagnostik von Infektionskrankheiten.

Der Hauptsitz von Mobidiag befindet sich im finnischen Espoo. Das Unternehmen betreibt Niederlassungen in Frankreich, Großbritannien und Schweden. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.mobidiag.com

