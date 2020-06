Das zurückliegende Jahrzehnt war die Hoch-Zeit der "Wachstumsunternehmen" à la Amazon, Facebook und Alphabet. Potentielle Gewinnsteigerungen versprachen an der Börse höhere Kursgewinne als niedrige KGVs, viele Valuetitel wurden über Jahre links liegen gelassen. Die Diskrepanz zwischen Value und Growth-Aktien hat dabei sukzessive zugenommen. Nun hat sie ein Extrem erreicht, welches in der Historie häufig einen Kipppunkt angezeigt hat.Schön veranschaulichen lässt sich diese gegenläufige Bewegung anhand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...