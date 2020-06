(Im ersten Satz muss es richtig Torp heißen.)



KIEL (dpa-AFX) - Silke Torp ist neue Staatssekretärin im schleswig-holsteinischen Finanzministerium. Sie habe bereits in der Vergangenheit eng mit der "versierten Juristin" zusammengearbeitet, sagte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) am Dienstag. Die zweifache Mutter Torp arbeitete von 2005 bis 2018 in verschiedenen Funktionen in der Steuerverwaltung und im Finanzministerium. Zuletzt war die 51-Jährige Abteilungsleiterin im Innenministerium in Kiel.



In ihrem neuen Amt folgt Torp auf Silke Schneider, die mittlerweile Präsidentin des Landgerichts Lübeck ist. Die 52 Jahre alte Mutter von sechs Kindern war vor ihrer Berufung in die Landesregierung unter anderem als Vorsitzende Richterin am Landgericht Lübeck und als Direktorin des Amtsgerichts Segeberg tätig./akl/DP/men/he

