Neuester Auftrag ergänzt die Bestellungen für Wärmebildkameras in Höhe von 100 Millionen US-Dollar im 1. Quartal und den jüngsten Kauf von General Motors für das Hauttemperatur-Screening von Mitarbeitern

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) gab bekannt, dass es sein EST-Screening-System im Pentagon Visitor Center in Washington, D.C. in Betrieb genommen hat. Die integrierte EST-Screening-Lösung des Unternehmens, A700 EST-IS, ist mit der Wärmebildkamera FLIR A700 ausgestattet. Das System wird eingesetzt, um Besucher auf erhöhte oder unerwartet hohe Hauttemperaturen zu überprüfen, was dazu beitragen kann, die Verbreitung von COVID-19 zu unterbinden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200602005983/de/

FLIR Systems has installed its EST screening system at the Pentagon Visitor Center in Washington, D.C. The company's integrated screening solution features the FLIR A700 thermal imaging camera and is being used to screen visitors for elevated or higher than expected skin temperatures, which can help guard against the spread of COVID-19. (Photo: Business Wire)

Die Installation des EST-Systems im Pentagon ist eine von vielen Maßnahmen, die FLIR derzeit mit Vertretern des US-Verteidigungsministeriums im Hinblick auf Anwendungen bei den verschiedenen Streitkräften diskutiert. Die Nachricht knüpft an Aussagen des Präsidenten und CEO von FLIR, Jim Cannon, zu einer kürzlich stattgefundenen Telefonkonferenz zum Quartalsergebnis an, wonach das Unternehmen im ersten Quartal 2020 rund 100 Millionen US-Dollar an neuem EST-Geschäft verbucht hat. Vor kurzem kündigte General Motors an, dass es FLIR-Kameras an vielen seiner Standorte einsetzen wird, um Mitarbeiter zu überprüfen und so die Verbreitung des neuartigen Coronavirus zu verhindern.

"Seit mehr als 40 Jahren stellt FLIR fortschrittliche Wärmebildtechnologie für das amerikanische Militär bereit in seinen Flugzeugen, Hubschraubern, Schiffen auf See und für die Streitkräfte an Land", sagte Cannon. "Es ist uns eine Ehre, der US-amerikanischen Verteidigungsgemeinschaft erneut in diesem Bemühen zu dienen, Besucher im Pentagon besser zu schützen und die Überprüfung auf erhöhte Hauttemperatur zu unterstützen."

Bei Anwendungen in öffentlichen Gebäuden, Krankenhäusern, Flughäfen, Schulen, Sportstätten oder in der Fertigung können die EST-Kameras von FLIR Systems eine erste Abwehrlinie bei der Bewältigung der mit einer globalen Pandemie verbundenen Risiken darstellen. Diese Gruppen und andere nutzen Wärmebildkameras und Software von FLIR für die Erstüberprüfung, die erforderlich ist, um Personen mit Anzeichen von erhöhter Hauttemperatur zu erkennen. Sobald diese Personen identifiziert sind, können sie mit einem medizinischen Gerät untersucht werden, um festzustellen, ob sie Fieber, eines der Symptome des Coronavirus oder einer anderen Grippeinfektion haben.

FLIR ist der weltweit führende Hersteller von Wärmebildkameras für Anwendungen im Zusammenhang mit Temperatur-Screenings. Die Technologie des Unternehmens wird seit der SARS-Epidemie im Jahr 2003 weltweit von Kunden eingesetzt und verfügt über eine einzigartige Funktionalität mit fortschrittlichen Messinstrumenten und Alarmfunktionen, die schnellere wichtige Entscheidungen ermöglichen.

Um mehr über die EST-Wärmekamera-Screeninglösungen von FLIR zu erfahren, besuchen Sie bitte www.flir.com/ehs.

Über FLIR Systems, Inc.

FLIR Systems wurde 1978 gegründet und ist ein weltweit führendes Industrietechnologieunternehmen mit Fokus auf intelligente Sensorlösungen für Rüstungs-, Industrie- und Gewerbeanwendungen. Die Vision von FLIR Systems ist, als "sechster Sinn der Welt" zu dienen und Technologien zu entwickeln, die dazu beitragen, dass fundiertere Entscheidungen zum Schutz von Leben und Lebensumfeld getroffen werden können. Weitere Informationen finden Sie unter www.flir.com und folgen Sie @flir.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Aussagen von Jim Cannon und die anderen Aussagen in dieser Pressemitteilung in Bezug auf den Vertrag und oben beschriebenen Auftrag sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen hinsichtlich der Geschäfte von FLIR, die teilweise auf Annahmen der Geschäftsführung beruhen. Diese Aussagen stellen keine Gewährleistung für zukünftige Leistungen dar und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die sich schwer vorhersagen lassen. Tatsächliche Ergebnisse können daher wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder vorhergesagten Begebenheiten abweichen, u. a. aufgrund folgender Faktoren: der Fähigkeit, die in dieser Pressemitteilung erwähnten Systeme herzustellen und zu liefern, Preisveränderungen bei Produkten von FLIR, Veränderungen in der Nachfrage nach den Produkten von FLIR, dem Produktmix, den Auswirkungen von Produkten und Preisen der Konkurrenz, Engpässen bei der Verfügbarkeit wichtiger Komponenten, der übermäßigen oder mangelnden Produktionskapazität, der Fähigkeit von FLIR, Produkte zeitgemäß herzustellen und auszuliefern, FLIRs fortlaufender Einhaltung der US-amerikanischen Exportkontrollgesetze und -vorschriften, sowie anderen Risiken, die von Zeit zu Zeit in FLIRs Berichten für die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) erörtert werden. Zudem könnten solche Aussagen von den allgemeinen Branchen- und Marktbedingungen und Wachstumsraten sowie den allgemeinen Wirtschaftsbedingungen auf US-amerikanischer und internationaler Ebene beeinflusst werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt, zu dem sie verfasst wurden, und FLIR übernimmt keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung von zukunftsgerichteten Aussagen infolge von Ereignissen oder Umständen nach dem Veröffentlichungsdatum dieser Mitteilung. Weiterhin übernimmt FLIR keine Verantwortung für Änderungen an diesem Dokument, die durch Nachrichtenagenturen oder Internetdienstanbieter vorgenommen werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200602005983/de/

Contacts:

Ansprechpartner Medien:

Joe Ailinger

Telefon: 978 769 9339; 781 801 6161

E-Mail: joe.ailinger@flir.com

Investorenbeziehungen:

Lasse Glassen

Addo Investor Relations

Telefon: 424 238 6249

E-Mail: lglassen@addoir.com