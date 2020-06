~Die Übernahme festigt die Präsenz von Lineage Logistics in der asiatisch-pazifischen Region, erweitert das hafenzentrierte Netzwerk und bietet Kunden eine erweiterte globale Präsenz~

Lineage Logistics, LLC ("Lineage" oder das "Unternehmen"), der weltweit größte und innovativste Anbieter von temperaturgesteuerten Logistiklösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen die Übernahme von Emergent Cold ("Emergent") zum Abschluss gebracht hat.

Die Übernahme wurde erstmals am 18. November 2019 angekündigt.

Das zusammengeführte Unternehmen verfügt über das weltweit größte Netzwerk temperaturgesteuerter Anlagen mit einer Kapazität von über 53,8 Millionen Kubikmetern (1,9 Milliarden Kubikfuß) und 4,9 Millionen Quadratmetern (53 Millionen Quadratfuß) in mehr als 300 Einrichtungen in 12 Ländern in Nordamerika, Südamerika, Europa, Asien, Australien und Neuseeland. Als Teil der Transaktion erwirbt Lineage außerdem neu errichtete Distributionszentren auf dem Markt in Dallas-Fort Worth und in Piura, Peru, sowie New Orleans Cold Storage und seine vier US-Einrichtungen, die in den Häfen von New Orleans, Houston und Charleston angesiedelt sind.

"Die Aufnahme von Emergent Cold und New Orleans Cold Storage in die Lineage-Familie ermöglicht eine erheblich erweiterte Präsenz von Anbietern im asiatisch-pazifischen Raum und verbindet dadurch die globalen Lieferketten unserer Kunden über ein einziges Netzwerk", sagte Mike McClendon, Präsident des Bereichs International Operations EVP des Bereichs Network Optimization bei Lineage. "Da sich viele der erworbenen Anlagen in wichtigen nationalen und internationalen Häfen befinden, sind wir besser denn je positioniert, um unsere Kunden in fast allen Teilen der Welt effizienter zu beliefern. Wir freuen uns darauf, auf dem beeindruckenden Wachstum von Emergent aufzubauen und im Gegenzug eine Schlüsselrolle dabei zu spielen, unsere Kunden beim Wachstum ihrer jeweiligen Geschäfte zu unterstützen."

"Wir konzentrieren uns weiterhin auf ein strategisches und bewusstes Wachstum des Unternehmens, um die weltweit expansivsten und innovativsten logistischen Dienste anzubieten", sagte Kevin Marchetti, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter von Bay Grove, LLC ("Bay Grove"), der größten Investmentfirma hinter Lineage. "Der Abschluss dieser Transaktion ist ein wichtiger Schritt zum Aufbau unserer asiatisch-pazifischen Plattform und öffnet neue Türen für die Kunden von Lineage."

Der Abschluss der Übernahme von Emergent Cold durch Lineage folgt auf die vor kurzem erfolgte Ankündigung zweier ähnlicher Übernahmen. Bei der ersten, die am 20. Mai angekündigt wurde, handelte es sich um die Übernahme des führenden Foodservice-Distributors Maines Paper Food Service, der das Dienstleistungsangebot von Lineage für Kunden mit Vertrieb auf der letzten Meile weiter ausbaut und führende US-Restaurantmarken in das Lineage-Netzwerk aufnimmt. Bei der zweiten handelte es sich um die Ankündigung einer unterzeichneten endgültigen Vereinbarung zur Übernahme der Henningsen Cold Storage Co. am 28. Mai, die den Kunden erweiterte Möglichkeiten im pazifischen Nordwesten sowie neue Dienstleistungen in Idaho, North Dakota und Oklahoma bieten wird.

Lineage ist der weltweit größte und innovativste Anbieter von temperaturgesteuerten Logistiklösungen. Das Fachwissen von Lineage im Bereich End-to-End-Logistiklösungen, sein unvergleichliches Immobiliennetzwerk sowie seine Verwendung von Technologie fördern die Lebensmittelsicherheit, steigern die Vertriebseffizienz, erhöhen die Nachhaltigkeit, senken die Umweltauswirkungen und minimieren den Abfall aus der Lieferkette. Aus diesem Grund kann Lineage Kunden wie Fortune-500-Unternehmen bis hin zu kleinen Familienbetrieben dabei helfen, die Effizienz zu steigern und die Integrität ihrer temperaturgesteuerten Lieferkette zu schützen. In Anerkennung der führenden Innovationen des Unternehmens wurde Lineage 2019 als das führende Data-Science-Unternehmen in die von Fast Company aufgestellte Jahresliste der innovativsten Unternehmen der Welt aufgenommen und kam außerdem bei einer Bewertung von Tausenden von Unternehmen weltweit insgesamt auf Platz 23. (www.lineagelogistics.com)

