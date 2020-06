Die Erzeugerpreise für Speisekartoffeln in Mecklenburg - Vorpommern bleiben stabil auf dem Vorwochenniveau. Die heimischen Kühlhäuser werden planmäßig geräumt. Die Vorräte an mehlig kochenenden alterntigen Knollen, welche teils stark zur Blaufleckigkeit neigen, sind in Kürze erschöpft. Dies geht aus dem "Marktinformation Ostdeutschland 22 KW 2020...

