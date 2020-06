03.06.2020 - Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) musste gestern einiges verdauen - nichts Dramatisches, aber in der Summe zumindest genug, um den Kurs zum Tagesende ins Minus zu jagen - in einem ansonsten kräftig gestiegenen Gesamtmarkt. Wieso? Der weitere Liebesentzug der DWS für Wircard kann es eigentlich nicht gewesen sein - die $40-Meldung über die weitere Reduktion des Wirecard-Bestandes kam erst um 19:06 Uhr. DWS hat bereits am 22.05.2020 seinen Bestand an physischen Aktien von 4,47% auf 2,84% reduziert, dazu kommt ein unveränderter Rückgabeanspruch von 0,5% (also Aktienleihe der DWS an Shortwillige). ...

