The following instruments on XETRA do have their first trading day 03.06.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 03.06.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA ARARGE320416 ARGENTINA 2037 BD00 BON USD NCA XFRA DE000HLB2U40 LB.HESS.THR.CARRARA06P/20 BD00 BON EUR NCA XFRA GB00BL68HJ26 GROSSBRIT. 20/26 BD00 BON GBP NCA XFRA USC86155AA35 STONEWAY CAP. 17/27 REGS BD00 BON USD NCA XFRA USP1047VAF42 BCO MACRO 16/26 FLR REGS BD00 BON USD NCA XFRA USP20058AC08 CAPEX 17/24 REGS BD01 BON USD NCA XFRA USP3063DAA02 CIA GENL COMBUST. 16/21 BD01 BON USD NCA XFRA USP8S12UAA35 RIO ENE/UGEN/UE.18/25REGS BD01 BON USD NCA XFRA USP989MJBH35 YPF 16/20 FLR MTN REGS BD01 BON USD NCA XFRA US02005NBK54 ALLY FINANC. 20/23 BD02 BON USD NCA XFRA US03027XBB55 AMERN TOWER 20/25 BD02 BON USD NCA XFRA US03027XBC39 AMERN TOWER 20/30 BD02 BON USD NCA XFRA US03027XBD12 AMERN TOWER 20/50 BD02 BON USD NCA XFRA US05156XAG34 AURORA CANN. 19/24 CV BD02 BON USD NCA XFRA US174610AU90 CITIZENS FIN 20/UND BD02 BON USD NCA XFRA US345397A290 FORD MOTO.CR 20/23 BD02 BON USD NCA XFRA US71647NBH17 PETROBR.G.F. 20/31 BD02 BON USD NCA XFRA US731572AA14 RALPH LAUREN 20/22 BD02 BON USD NCA XFRA US731572AB96 RALPH LAUREN 20/30 BD02 BON USD NCA XFRA US912828ZR48 USA 20/22 BD02 BON USD NCA XFRA USR9900CAS54 YARA INTL ASA 20/30 REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS1953057061 AEGYPTEN 19/29 MTN REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS2079842642 AEGYPTEN 19/32 MTN REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS2176895469 AEGYPTEN 20/24 MTN REGS BD02 BON USD N