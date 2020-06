Sell in May and go away: Nach dieser alten Börsenregel könnte der DAX schon bei 35.000 Punkten stehen! Was (angeblich) hinter dem Phänomen der Saisonalität steckt und warum auch den Sommer über Aktien halte - jetzt in meiner neuen CAPinside-Kolumne, wieder mit einigen exklusiven Info-Graphiken! Ein paar Tage fehlen zwar noch, aber bislang sieht es so aus, als würde der Mai seinem Ruf als Wonnemonat auch an der Börse gerecht. Also jetzt getreu der alten Börsenregel Aktien verkaufen? Der Blick zurück zeigt: Saisonalität ist nicht immer die beste Strategie. Obwohl die Weltwirtschaft gerade den dramatischsten Einbruch der Nachkriegszeit erlebt, haben die großen Aktienindices weiter zugelegt. Kein Wunder, dass manche Investoren ...

