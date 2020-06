Die Corona-Krise hat der Lufthansa im ersten Quartal - das noch nicht so stark vom Lockdown in vielen Ländern betroffen war wie im derzeit laufenden zweiten Quartal - einen Milliardenverlust beschert. Unter dem Strich stand ein Minus von 2,1 Milliarden Euro nach einem saisontypischen Minus von 342 Millionen ein Jahr zuvor in den Büchern.Eine Prognose für das Gesamtjahr traut sich der Vorstand weiterhin nicht zu, erwartet aber unverändert einen signifikanten Rückgang des operativen Ergebnisses.

