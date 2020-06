Aktie: Corona-Krise befeuert Zoom, aber ist die neue Messlatte zu hoch?

Anzeige / Werbung Der US-Videodienst profitiert in der Coronavirus-Pandemie von den Trends zur Heimarbeit und zu Videokonferenzen. Im abgelaufenen Quartal wartete das US-Unternehmen mit einem deutlichen Umsatzsprung auf. Auch der Gewinn zog deutlich an. Entsprechend zuversichtlich fiel auch der Ausblick für das Gesamtgeschäftsjahr 2020/2021 aus. Hier können Sie die Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren und zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Im Ende April abgeschlossenen ersten Quartal verzeichnete Zoom den Angaben zufolge einen Umsatzschub auf 328 Millionen Dollar nach 122 Millionen Dollar im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Unterm Strich stieg der Überschuss auf 27 Millionen Dollar. Im Startquartal des Geschäftsjahres 2019/2020 hatte sich der Gewinn auf 0,2 Millionen Dollar belaufen. Zoom passte nach den Quartalszahlen seinen Ausblick für das Gesamtjahr an - und rechnet nun mit einem Erlös von bis zu 1,78 Milliarden Dollar. Bislang hatte das Unternehmen einen Umsatz von 905 Millionen bis 915 Millionen prognostiziert. Im Geschäftsjahr 2019/2020 hatte Zoom einen Erlös von 622 Millionen Dollar erzielt. Das wiederum entsprach damals bereits einem Plus zum Vorjahr von fast 90 Prozent. Zoom-Aktie vor Retest? Die Aktie von Zoom konnte gestern nachbörslich zwar zuerst um rund 3 Prozent zulegen, aber dann setzten Gewinnmitnahmen ein und die Aktie rutschte sogar ins Minus. Der Titel ist erst vor wenigen Tagen über den Widerstand bei rund 180 Dollar ausgebrochen, allerdings ist der MACD (Momentum) inzwischen auf einem hohen Niveau angelangt. Ein Retest des Ausbruchsniveaus kann daher nicht ausgeschlossen werden. Der Chart: Enthaltene Werte: US98980L1017

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )