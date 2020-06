Nach dem fulminanten Start in die verkürzte Handelswoche zeichnen sich im DAX auch am Mittwoch zunächst keine Ermüdungserscheinungen ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start ein weiteres Prozent höher auf 12.145 Punkte. Die tags zuvor begonnene Rückeroberung der Marke von 12.000 Punkten scheint dem DAX also auch nach über zehn Prozent Anstieg in nur sieben Handelstagen schon im ersten Anlauf zu gelingen. "Der DAX läuft weiter mit Sieben-Meilen-Stiefeln", ...

