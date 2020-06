Wiesbaden (ots) -Großhandelsumsatz, März 2020-1,7 % zum Vormonat (real, kalender- und saisonbereinigt, vorläufig)-2,0 % zum Vormonat (nominal, kalender- und saisonbereinigt,vorläufig)Großhandelsumsatz, 1. Quartal 2020+4,4 % zum Vorjahresquartal (real, vorläufig)+3,4 % zum Vorjahresquartal (nominal, vorläufig)Die Großhandelsunternehmen in Deutschland setzten im 1. Quartal 2020 nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) real (preisbereinigt) 4,4 % und nominal (nicht preisbereinigt) 3,4 % mehr um als im 1. Quartal 2019.Im Großhandel mit Rohstoffen, Halbwaren und Maschinen (Produktionsverbindungshandel), der ein Indikator für die Industrieproduktion und den Export ist, war der Umsatz im 1. Quartal 2020 real 4,1 % und nominal 1,6 % höher als im Vorjahresquartal. Der Großhandel mit Konsumgütern (Konsumtionsverbindungshandel) setzte im 1. Quartal 2020 real 4,4 % und nominal 5,0 % mehr um als im 1. Quartal 2019.Im Monat März 2020 setzte der Großhandel insgesamt real 8,3 % und nominal 6,5 % mehr um als im März 2019. Gegenüber dem Vormonat sank der Umsatz kalender- und saisonbereinigt (Verfahren X13 JDemetra+) real um 1,7 % und nominal um 2,0 %. Dieser Rückgang könnte auf erste Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückzuführen sein. Veränderungen dieser Größenordnung sind jedoch nicht ungewöhnlich und daher nicht ausschließlich durch einen Sondereinfluss erklärbar.Lange Zeitreihen zur Monatsstatistik Großhandel und Handelsvermittlung können in der Tabelle Großhandelsumsatz (45211-0004) in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden.Methodische Hinweise:Zusätzliche Ergebnisse stehen bei den Konjunkturindikatoren zur Verfügung.Revisionstabellen geben Auskunft über die Auswirkungen der Aktualisierungen auf Vormonatsergebnisse der monatlichen Großhandelsstatistik.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Konjunktur des Handels und der Dienstleistungen,Telefon: +49 (0) 611 / 75 24 30,www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/4612399