Der Impfstoffentwickler Valneva hat vollständige Daten aus der klinischen Phase-1-Studie seines Chikungunya-Impfstoffkandidaten VLA1553 in der Fachzeitschrift "The Lancet Infectious Diseases" veröffentlicht. Valneva hat den Angaben zufolge bereits über das erfolgreiche Ergebnis seines End-of-Phase-2-Meetings mit der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) im Februar 2020 berichtet und bereitet sich nun darauf vor, später in diesem Jahr klinische Phase-3-Studien in den USA einzuleiten.

Den vollständigen Artikel lesen ...