Auftrag für Porr: Die Bausgesllschaft wurde mit der Planung und dem Bau des Abschnitts Borki Wielkie - Mragowo der Schnellstraße S16 zwischen Olsztyn und Elk in Polen beauftragt. Die Realisierung des rund 13 km langen Schnellstraßenabschnitts sowie der Umfahrungsstraße Mragowo soll innerhalb von drei Jahren erfolgen. Das Auftragsvolumen beläuft sich auf rund 115 Mio. Euro (PLN 509 Mio.). CEO Karl-Heinz Strauss: "Mit der S16 haben wir ein weiteres Verkehrsinfrastruktur-Großprojekt in Polen akquiriert. Bei dem Streckenabschnitt handelt es sich um einen wichtigen Verkehrsknotenpunkt mit enormer Bedeutung für die Region, das Land und den internationalen Verkehr. Das passt perfekt in unser Kompetenzprofil und bietet uns die Möglichkeit, ...

