CEO Carsten Spohr rechnet mit einer nur sehr langsam verlaufenden Erholung der Nachfrage und bereitet die Belegschaft auf Stellenstreichungen vor, ohne Details zu nennen. Im ersten Quartal stand ein dickes Minus von 2,1 Mrd. € nach einem saisontypischen Minus von 342 Millionen im Q1 2019. Eine Prognose für das Gesamtjahr ist nach wie vor nicht möglich. Der mittelfristige Ausblick ist vorsichtig. Währendzuletzt fast 700 der 763 Flugzeuge des Konzerns am Boden standen, rechnet die Airline im kommenden Jahr noch mit 300 und 2022 noch mit 200 Maschinen, die nicht fliegen. 2023 erwartet der Vorstand eine um 100 Flugzeuge verkleinerte Flotte. Entscheidend ist, wie die Airline nach dem Umbau aussieht und was dann eine Umsatzgröße von 25 bis 30 Mrd. € wert ist. In der Actien-Börse wurde das mehrmals vorgerechnet.





