FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Lufthansa will im September bis zu 40 Prozent der ursprünglich geplanten Kapazität wieder anbieten. Das habe der Vorstand am Dienstag beschlossen, teilte der Konzern mit. Im Mai lag die Kapazität bei 3 Prozent der ursprünglichen Planung, ab Mitte Juni werden die Flugpläne wieder deutlich ausgeweitet. Angesichts einer voraussichtlich nur langsamen Erholung der Nachfrage rechnet der Konzern aber damit, dass auch in den kommenden beiden Jahren hunderte Maschinen noch am Boden bleiben. In den Monaten April und Mai hatte die Deutsche Lufthansa AG 700 ihrer 763 Flugzeuge geparkt.

Für das Jahr 2021 plant der Konzern mit immer noch 300 geparkten Flugzeugen, im Jahr 2022 voraussichtlich noch mit 200. Nach Beendigung des Krise, die für das Jahr 2023 erwartet wird, dürfte die Flotte insgesamt um 100 Flugzeuge kleiner sein, wie Konzernchef Carsten Spohr bereits auf der Hauptversammlung gesagt hatte.

Im April beförderten die Konzernairlines nur 241.000 Fluggäste, das waren rund 98 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Im ersten Quartal waren die Passagierzahlen bereits um rund ein Viertel gesunken. Das Angebot im Passagierverkehr sank im April um 96,0 Prozent und der sogenannte Sitzladefaktor, ein Maßstab für die Auslastung der Maschinen ist um 35,8 Prozentpunkte auf 47,5 Prozent zurückgegangen.

Auch das Frachtangebot ging zurück, weil die Kapazitäten in den Laderäumen der Passagierflüge fehlten - das Angebot war um 60,7 Prozent niedriger als im April des Vorjahres. Die verkauften Frachtkilometer gingen hingegen lediglich um 53,1 Prozent zurück, so dass der Nutzladefaktor um 11,5 Prozentpunkte auf 71,5 Prozent gestiegen ist.

Auch im Mai lag das Passagier- und Frachtangebot deutlich unter Vorjahr, Zahlen nannte die Lufthansa dazu noch nicht.

June 03, 2020

