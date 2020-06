BERLIN (Dow Jones)--Eine Mehrheit der Bundesbürger ist dafür, alle Schulen und Kindergärten nach den Sommerferien zu öffnen. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap im Auftrag des Fernsehsenders SWR.

In der bundesweiten Befragung sprachen sich 58 Prozent der Bundesbürger für eine komplette Öffnung der Schulen und Kitas in Deutschland nach den Sommerferien aus. Rund ein Drittel der Befragten (34 Prozent) meinten, der Kita- und Schulbetrieb sollte weiterhin nur teilweise erfolgen. Lediglich 3 Prozent der Befragten bevorzugen eine gänzliche Schließung der Schulen und Kindertageseinrichtungen.

In den ostdeutschen Bundesländern war der Wunsch nach uneingeschränkter Öffnung der Schulen und Kitas besonders ausgeprägt (68 Prozent). In den westdeutschen Bundesländern lag die Zustimmung in dieser Frage deutlich unter dem ostdeutschen Wert (56 Prozent). Die Umfrage beruht auf der Befragung von mehr als 1.000 Bundesbürgern.

