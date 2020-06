Der Euro hat am Mittwoch in der Früh gegenüber dem US-Dollar mit Aufschlägen tendiert. Zuletzt notierte er bei 1,1172 Dollar nach 1,1166 Dollar am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1174 (Montag: 1,1116) Dollar festgesetzt.Für eine starke Gemeinschaftswährung spreche einerseits die Risikobereitschaft der Marktteilnehmer, andererseits die Schwäche des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...