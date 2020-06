Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinesischer Dienstleistungssektor im Mai deutlich erholt

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Mai stark verbessert. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor erhöhte sich auf 55,0 (April: 44,4) Punkte und schaffte den Sprung zurück in den Wachstumsbereich. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung.

Chinas Zentralbank will Wirtschaft stärker unterstützen

Die chinesische Zentralbank will der durch die Corona-Pandemie geschwächten Wirtschaft stärker unter die Arme greifen. "Die Auswirkungen der Pandemie auf Wirtschaft und Gesellschaft sind größer als erwartet", sagte Pan Gongsheng, einer der Vizegouverneure der People's Bank of China (PBoC). "Also müssen wir die geldpolitische Unterstützung hochfahren, um Unternehmen zu halten und sowohl den Arbeitsmarkt als auch das Wirtschaftswachstum zu stabilisieren."

Unicredit: EZB beachtet Kapitalschlüssel bei Käufen

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat sich bei ihren Anleihekäufen im Rahmen beider Ankaufprogramme (APP und PEPP) nach Einschätzung von Unicredit unerwartet deutlich an ihren eigenen Kapitalschlüssel gehalten. Analystin Chiara Cremonesi weist in einem Kommentar auf entsprechende EZB-Veröffentlichungen am Dienstag darauf hin, dass die Käufe italienischer Staatsanleihen im Rahmen des APP im Mai um 0,8 Prozentpunkte unterhalb des Betrags gelegen hätte, den Italiens Anteil am eingezahlten EZB-Kapital nahelege. Von März bis Mai hätten die APP-Käufe insgesamt aber um 12,5 Prozentpunkte über dem Schlüssel gelegen.

Deutsche Bank: EZB verdoppelt PEPP-Volumen

Die Deutsche Bank erwartet, dass der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) das Volumen seines Pandemiekaufprogramm PEPP am Donnerstag auf 1,5 Billionen Euro verdoppeln wird. Zudem rechnen die Analysten dieses Hauses mit einer Verlängerung der Nettokäufe bis Mitte 2021. Allerdings sehen sie in diesem Punkt ein gewisses Enttäuschungpotenzial, da laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Market News eine solche Entscheidung nicht alle Ratsmitglieder mitzutragen bereit seien.

Altmaier: BIP-Rückgang von über 6,3 Prozent 2020 nicht auszuschließen

Das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) könnte nach Aussagen von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in diesem Jahr noch stärker sinken als von der Regierung in ihrer aktuellen Konjunkturprognose mit minus 6,3 Prozent veranschlagt. "Ich schließe nicht aus, dass es mehr wird auch bei uns, weil wir eben so stark in die internationalen Abläufe eingebunden sind", sagte Altmaier bei einer Onlineveranstaltung des Digitalverbandes Bitkom.

Schweizer Wirtschaft schrumpft im ersten Quartal wegen Pandemie

Die schweizerische Wirtschaft ist im ersten Quartal 2020 im Zuge der Corona-Pandemie und der Eindämmungsmaßnahmen stark geschrumpft. Zudem bremste der internationale Konjunktureinbruch die Exportwirtschaft. Wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) mitteilte, fiel das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 2,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Binnen Jahresfrist lag das BIP um 1,3 Prozent niedriger. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein Minus auf Jahressicht von 1,2 Prozent erwartet.

Australiens Wirtschaft schrumpft im ersten Quartal

Die australische Wirtschaft ist im ersten Quartal 2020 zum ersten Mal seit 2011 geschrumpft. Die Buschfeuer und die Einschränkungen durch die Pandemie haben die Kauflust und das Vertrauen der Verbraucher erschüttert. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie die Statistikbehörde mitteilte. Im Jahresvergleich lag das BIP um 1,4 Prozent niedriger.

Umfrage sieht Gewinne für die Union

Die Union gewinnt in den Umfragen erneut an Boden. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, kämen CDU und CSU auf 38,5 Prozent und damit eineinhalb Punkte mehr als in der Vorwoche, berichtete die Bild-Zeitung unter Berufung auf den Insa-Meinungstrend. Bündnis90/Die Grünen halten mit 18 Prozent ihren Wert aus der Vorwoche. Hingegen verliert die SPD einen Punkt auf 14 Prozent. Die AfD verbessert sich um einen halben Punkt auf 10 Prozent, die Linke bleibt bei 8 Prozent, und die FDP verliert einen halben Punkt auf 5,5 Prozent.

Alle Schulen in Göttingen wegen Coronavirus-Ausbruchs geschlossen

Nach einem Coronavirus-Ausbruch in Göttingen im Zusammenhang mit privaten Familienfeiern werden alle Schulen in der niedersächsischen Stadt geschlossen. Die präventiven Schulschließungen gelten bis zum Wochenende, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Auch werden fünf Kitas in der Stadt sowie eine Reihe von Schulen im Umfeld von Göttingen bis zum Wochenende geschlossen.

Griechenland streicht nach positiven Corona-Tests Flugverbindungen nach Katar

Nach mehreren positiven Corona-Tests auf einem Flug von Doha nach Athen hat Griechenland alle Flugverbindungen nach Katar gestrichen. Die Maßnahme gelte bis zum 15. Juni, teilte der griechische Zivilschutz mit. Zwölf von 91 Passagieren an Bord der Maschine aus Doha wurden demnach positiv auf das neuartige Coronavirus getestet. Sie sollen für zwei Wochen zur Quarantäne in einem Hotel untergebracht werden.

Zweiter Tag in Folge ohne Corona-Toten in Spanien

Zum zweiten Tag in Folge hat Spanien keinen einzigen Corona-Toten registriert. Das Gesundheitsministerium teilte mit, in den vergangenen 24 Stunden sei in dem Land erneut niemand an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Am Montag hatte es in Spanien erstmals seit dem 3. März keinen Todesfall durch das neuartige Coronavirus gegeben.

Lettland öffnet Grenzen für Europäer aus mehr als 20 Ländern

Nach Estland und Litauen öffnet auch Lettland seine Grenzen wieder für die Bürger zahlreicher europäischer Länder. Reisende aus mehr als 20 europäischen Staaten dürfen ab Mittwoch wieder in Lettland einreisen, ohne sich in eine zweiwöchige Quarantäne begeben zu müssen, sagte Ministerpräsident Krisjanis Karins bei einer Pressekonferenz in Riga.

10.000 Menschen protestieren in Paris trotz Verbots gegen Polizeigewalt

Trotz eines Demonstrationsverbots haben am Dienstag in Paris tausende Menschen gegen Polizeigewalt in Frankreich protestiert. Rund 10.000 Menschen folgten einem Aufruf zum Protest gegen den Tod von Adama Traoré im Polizeigewahrsam 2016, wie ein AFP-Journalist berichtete. Am Abend kam es am Rande der Kundgebung zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Demonstranten. Protestteilnehmer warfen Wurfgeschosse auf Beamte, diese reagierten mit dem Einsatz von Tränengas.

Post-Brexit-Verhandlungen stocken auch in entscheidender Phase

Die Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien über die künftigen Beziehungen nach dem Brexit gehen in die entscheidende Phase. "Vor uns liegt eine entscheidende Woche, in der wir in allen Bereichen spürbare Fortschritte erzielen müssen", erklärte EU-Chefunterhändler Michel Barnier zum Auftakt der vierten Gesprächsrunde im Onlinedienst Twitter. Die Verhandlungspositionen sind allerdings festgefahren, die Aussichten auf einen Durchbruch scheinen niedrig.

Israel verkündet erfolgreichen Test ballistischer Raketen

Israel hat nach eigenen Angaben erfolgreich zwei ballistische Raketen im Mittelmeer getestet. Das staatliche Raketenbauunternehmen Israel Aerospace Industries (IAI) teilte mit, der "komplexe Test" sei im offenen Meer vorgenommen worden. Getestet worden seien zwei Langstrecken-Artilleriesysteme des Typs Lora.

Welle der Anti-Rassismus-Proteste in den USA ebbt nicht ab

Die Welle der Wut über Rassismus und Polizeigewalt in den USA flacht nicht ab: Erneut haben am Dienstag landesweit Demonstranten das immer wieder brutale Vorgehen von Polizisten gegen Afroamerikaner angeprangert. Dabei setzten sie sich teilweise über Ausgangssperren hinweg. Zu der wohl größten Demonstration des Tages strömten schätzungsweise 60.000 Menschen im texanischen Houston zusammen. Die erneuten Proteste blieben zunächst überwiegend friedlich.

Biden: Trump hat die USA in ein "Schlachtfeld" verwandelt

Der designierte Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten, Joe Biden, hat den Umgang von Präsident Donald Trump mit den Anti-Rassismus-Protesten im Land erneut scharf kritisiert. "Donald Trump hat dieses Land in ein Schlachtfeld verwandelt, das von alter Verbitterung und neuen Ängsten getrieben wird", sagte der Ex-Vizepräsident bei einer Ansprache in Philadelphia. "Er denkt, Spaltung hilft ihm."

Trudeau bekundet "Fassungslosigkeit" über Geschehnisse in den USA

20 Sekunden Schweigen: So hat Kanadas Premierminister Justin Trudeau auf die Frage eines Journalisten nach einer Reaktion auf die Drohung von US-Präsident Donald Trump reagiert, wegen der Unruhen in den USA notfalls die Armee zu mobilisieren. Trudeau hielt während einer Pressekonferenz lange inne, bevor er sagte: "Wir beobachten alle mit Entsetzen und Fassungslosigkeit, was in den USA geschieht."

