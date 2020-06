Die Aktien der BASF waren bei den Anlegern am Dienstag sehr beliebt. Am 30.05.2020 ist der Spatenstich für den Verbundstandort in Zhanjiang in der Provinz Guangdong/China gefallen. Insgesamt investiert die BASF knapp 10 Milliarden US-Dollar in den Standort und will damit den südchinesischen und asiatischen Markt bedienen. ____________________________________________________________________________ Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...