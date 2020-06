München (ots) - Das TV-Jahr 2020 sollte sich jetzt schon schämen!Der verbale Auftragskiller Desiree Nick ging hoch wie ein Dampfkochtopf, Claudia Obert wurde so heftig angekeift und beschimpft, dass eine neue Benchmark für Mobbing im Reality-TV erreicht wurde, wutbürgerliche Pandemie-Gegner leugneten den Virus viral um die Wette, und die designierten Doku-Soap-Stars Michael DerWendler und Laura Müller turtelten so überkitscht süß vor laufenden Kameras, als hätte man Zucker in Flüssigsüßstoff aufgelöst!Alles Gründe, warum TELE 5 seinen "Mattscheibe"-Maestro und Friedensbotschafter für Fernsehkult Oliver Kalkofe vorzeitig zurück in den Ring schickt. Denn so viel TV-Schrott passt wirklich nicht in einen einzigen Jahresrückblick. Daher ist es höchste Zeit für eine Zwischenbilanz mit KALKOFES MATTSCHEIBE - HALBJAHRESRÜCKBLICK 2020 - Das Schlimmste bis jetzt!Oliver Kalkofe kämpft mit seinem satirischen Halbjahresrückblick heiter weiter gegen die grassierende Fernsehvergiftung des angelaufenen Corona-Jahres an und blickt mutig ohne Scheu vor mentaler Ansteckung auf den bisherigen TV-Unfug 2020."Wir kämpfen weiter furchtlos gegen den gewohnten Fernsehwahnsinn, denn nach der Arbeit für diese Sendung ist eins klar: Es gibt Sendungen, die sind schlimmer als jeder Virus", so der Trash-Terminator Kalkofe zur neuen Sendung.Die Fernsehwelt darf sich am Freitag, den 05. Juni ab 20.15 Uhr auf brandneue KALKOFES MATTSCHEIBE-Clips freuen - darunter selbstverständlich auch eine detaillierte Abrechnung mit den Promis unter Palmen, ein Blick auf die Medien in ungewohnten Krisenzeiten und die ultimative TV-Fernheilung gegen CoVid19!Kalkofes Mattscheibe.Der Halbjahresrückblick 2020.Am Freitag den 05. Juni.Ab 20.15 Uhr.Auf TELE 5.Pressekontakt:TELE 5Manager KommunikationAlina HülskenTel.: +49 (89) 649568-189Alina.Huelsken@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter presselounge.tele5.deOriginal-Content von: TELE 5, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43455/4612565