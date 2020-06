Coreo AG führt Kapitalerhöhung durchDGAP-Ad-hoc: Coreo AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Immobilien Coreo AG führt Kapitalerhöhung durch03.06.2020 / 10:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Coreo AG führt Kapitalerhöhung durch* alex schütz familienstiftung beteiligt sich an Coreo* Volumen 10 Prozent des Grundkapitals* Bezugsrechtsausschluss der AktionäreFrankfurt am Main - 3. Juni 2020 - Der Vorstand der Coreo AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von derzeit EUR 15.945.880 unter Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals 2019/I durch Ausgabe von EUR 1.594.580 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils EUR 1,00 gegen Bareinlagen und unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG auf EUR 17.540.460 zu erhöhen.Der Ausgabepreis je neuer Aktie beträgt EUR 1,20. Die Neuen Aktien sind ab 1. Januar 2019 gewinnanteilsberechtigt.Die alex schütz familienstiftung wird alle Coreo-Aktien zeichnen. Deren Stifter ist der österreichische Unternehmer und Investor Alexander Schütz, Gründer des Asset Managers C-Quadrat (über EUR 7 Milliarden verwaltetes Vermögen) und u. a. Mitglied des Aufsichtsrats der Deutschen Bank.Die Coreo AG beabsichtigt, den Bruttoemissionserlös von rund EUR 1,91 Millionen für den weiteren Ausbau des Immobilienportfolios zu verwenden.Ende der ADHOCÜber die Coreo AG Die Coreo AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein auf deutsche Gewerbe- und Wohnimmobilien fokussiertes und dynamisch wachsendes Immobilienunternehmen. Investitionen erfolgen in Immobilien mit erheblichem Wertsteigerungspotenzial bei bestehendem Entwicklungsbedarf, bevorzugt in Mittelzentren. Ziel ist der Aufbau eines effizient bewirtschafteten, renditestarken Immobilienportfolios.Kontakt: Coreo AG Investor Relations Grüneburgweg 18 D-60322 Frankfurt a. M. ir@coreo.de T: +49 (0) 69-21 93 96-003.06.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Coreo AG Grüneburgweg 18 60322 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 69 2193 96-0 Fax: +49 69 2193 96-150 E-Mail: ir@coreo.de Internet: www.coreo.de ISIN: DE000A0B9VV6 WKN: A0B9VV Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1060921Ende der Mitteilung DGAP News-Service1060921 03.06.2020 CET/CEST