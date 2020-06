Durch die Coronakrise haben Unternehmen und Anleger ihr Handeln verändert. Das wird in den kommenden Monaten tiefgreifende Auswirkungen auf den Anleihemarkt haben, argumentiert Paul Brain, Newton IM. Durch die Coronakrise wird die Bilanzstärke eines Unternehmens wieder wichtiger als der Shareholder-Value. Das war auch in den Zeiten der globalen Finanzkrise so. Wir glauben, dass dieses Umdenken zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...