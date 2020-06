Der Software-Anbieter für Digital Banking unterstreicht damit sein Ziel, die Entwicklung des Open Bankings in der Schweiz voranzutreiben.Zürich - Der Software-Anbieter für Digital Banking Crealogix unterstreicht mit seiner Mitgliedschaft im Konsortium OpenBankingProject.ch sein Ziel, die Entwicklung des Open Bankings in der Schweiz voranzutreiben. Crealogix setzt sich mit der Mitgliedschaft beim OpenBankingProject für ein offenes digitales Ökosystem ein. Denn damit werden die Bedürfnisse der Bankkunden in den Mittelpunkt gestellt.

Den vollständigen Artikel lesen ...