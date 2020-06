München / Portland (ots) - Der neue SH/FT von Columbia verschiebt Grenzen und vereint den modernen, urbanen Look eines Sneakers mit allen Funktionalitäten eines vielseitigen Wanderschuhs. Egal, ob auf Städtetrips, Spaziergängen, im Campingurlaub oder auch auf Gipfeltouren: Der SH/FT ist der ideale Begleiter für jegliche Einsatzzwecke. Insgesamt werden für Herren und Damen je drei unterschiedliche Varianten angeboten.Der SH/FT OutDry Mid ist für den robusten Einsatz gedacht. Die laminierte OutDry-Membran hält Regenschauer zuverlässig ab. Gleichzeitig bietet der knöchelhohe Schaft Halt für ausgedehnte Wochenend-Touren - oder die Shoppingtour im Dauerregen.Das Obermaterial besteht wie bei allen SH/FT-Varianten aus Nylon im Deconstructed-Strick-Look: Die unerreichte Abriebfestigkeit wurde bei der Entwicklung an hawaiianischen Vulkanfelsen getestet. Dank des bequemen Sock-Line-Fits schmiegt sich der Schuh bequem um jeden Fuß. Sein Herzstück ist die auffällige Zwischensohle, die nicht nur den Look des Schuhs prägt, sondern auch für langlebige Dämpfung sorgt.Wer auf eine wasserabweisende Membran verzichten möchte und sich somit für noch bessere Atmungsaktivität entscheidet, findet im SH/FT Mid Breeze die perfekte Antwort. Entwickelt für alle, die nicht still sitzen können, bietet er stylischen Tragekomfort auf allen (Ab-)Wegen. Wie auch die Variante mit OutDry-Membran ist der SH/FT Mid Breeze mit der Columbia-eigenen Sohle Omni-Grip versehen. Neben maximaler Abriebfestigkeit hinterlässt die Sohle keine Abriebspuren auf hellen Böden.Der SH/FT WP Hiker kommt im massiven Wanderstiefel-Design. Das Obermaterial besteht aus genarbtem Leder und ist mit einer wasserdichten Membran versehen. Dank etwas höher geschnittenem Schaft unterstreicht diese SH/FT-Variante ihren Anspruch, auch im Gelände unterwegs zu sein. Die Zwischensohle trägt auch hier zur auffälligen Optik des Schuhs bei.Die Schuhe sind bei den folgenden Händlern erhältlich:Stationär & Online- Engelhorn Sports (Mannheim)- Sport Schuster (München)- Fritz Karl (Eberbach)- Intersport Knudsen (Kiel)- Intersport Stackmann (Buxtehude)- Niebel (Heidelberg)- Pilz Sport & Freizeit (Meschede)- Schuhhaus Wessels (Vreden) Online- About You- Sport Scheck (nur online)- Zalando Pressekontakt:Krauts PR, Büro für Public Relations GmbH | Sebastian Otto / Dennis EhrerSternstr. 21, 80538 München | Fon 089/ 346 966 | sebastian.otto@krauts.de / dennis.ehrer@krauts.deOriginal-Content von: Columbia Sportswear, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144741/4612661