Die Bundesregierung will Reisen innerhalb Europas ab dem 15. Juni wieder ermöglichen, soweit es das Infektionsgeschehen in den Zielstaaten erlaubt. Voraussetzung sei zudem, dass die Länder ihre Grenzen für Urlauber wieder öffneten, verlautete am Mittwoch nach einer Kabinettssitzung aus Regierungskreisen.

