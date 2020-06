Die Stadtwerke Herne haben ihre öffentlichen Ladesäulen Nummer 16 und 17 in Betrieb genommen und wollen bis zum Ende dieses Jahres fünfzehn weitere Anlagen mit je zwei Ladepunkten folgen lassen. Die beiden neuen Säulen stehen auf einem Parkplatz am Friedirch-Ebert-Platz. Mit dem weiteren Ausbau bis Ende 2020 sollen insgesamt 64 öffentliche Ladepunkte an 32 Säulen für Elektrofahrzeuge in Herne zur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...