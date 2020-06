Caverion und Ionity sind eine internationale Servicepartnerschaft eingegangen. Caverion verantwortet Wartung und Service der Transformatoren an Hochleistungsladestationen für Elektrofahrzeuge in Norwegen, Finnland, Litauen, Lettland und Estland. Das Projekt werde zentral gesteuert und durch Niederlassungen in den jeweiligen Ländern ausgeführt, schreibt Caverion in einer Mitteilung. Die finnische Caverion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...