FRANKFURT (dpa-AFX) - Europäische Versicherer haben am Mittwoch die weitere Markterholung angeführt. Der Stoxx Europe 600 Insurance machte einen Satz um 3,7 Prozent auf das Niveau von Mitte März während des vierwöchigen Corona-Crashs. Papiere der Munich Re fielen im Dax gar mit plus 5 Prozent auf und schafften es damit bereits zurück über ihre exponentielle 200-Tage-Linie.



Analyst Philip Kett von der Investmentbank Jefferies hob sein Kursziel in einer aktuellen Studie auf 230 Euro. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 227 Euro kamen die Aktien dem bereits sehr nahe. Kett lobte die langfristigen Qualitäten und insbesondere die höhere Eigenkapitalrendite im Vergleich zur Konkurrenz von Scor und der Swiss Re ./ag/fba

