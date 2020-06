FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Pareto Securities hat BASF von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 64 auf 65 Euro angehoben. Das Ausmaß einer Konjunkturerholung im zweiten Halbjahr sei zwar nicht vorherzusagen, dennoch gebe es vier gute Gründe, um jetzt in die Aktie des Chemiekonzerns zu investieren, schrieb Analyst Knud Hinkel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Neben dem Aufwärtspotenzial bis zu seinem Kursziel nannte er die Bewertung und die zuletzt vergleichsweise milde Erholung. Außerdem steige die BASF-Aktie für gewöhnlich früher als das allgemeine Stimmungsbild./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



