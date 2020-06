Neben zahlreichen Inhalten zur Planung und Auslegung der Technologien werden auch Entscheidungsgrundlagen für eine erste Auswahl geboten. Technische Daten ergänzen die Basiswerke für die tägliche Arbeit. Referenz- und Auslegungsbeispiele vermitteln einen Einblick in die Möglichkeiten, die sich mit den Produkten des Ratinger Unternehmens bieten. VRF-Serie City Multi In der neuen 32-seitigen Broschüre zur VRF-Technologie wird das City Multi System mit den Kältemitteln R32 und R410A ausführlich beschrieben - in der Y-Serie zum Heizen oder Kühlen und beim simultanen Kühlen und Heizen in der R2-Serie. Die wassergekühlten VRF-Produkte der City Multi PQ-Serie lassen sich mühelos in vorhandene Kalt- und Warmwassernetze wie z.B. Fernwärme einbinden. Informationen zu anschließbaren Systemkomponenten, Innengeräten und Steuerungen ergänzen die Unterlage. Strukturierte Schaubilder und Referenzen geben eine klare Vorstellung davon, welche zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten sich bieten. Weitere ausführliche Informationen sind online unter https://vorsprung.mitsubishi-les.com/vrf/ ...

