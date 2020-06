Die Wall Street dürfte in den Mittwoch mit leichten Gewinnen gehen, während die landesweiten sozialen Unruhen erste Anzeichen einer Beruhigung zeigen. Viele Städte in den östlichen Staaten blieben überwiegend ruhig in der Nacht, heißt es. Die Anleger setzen weiter darauf, dass sich die Wirtschaftsaktivität mit dem Abebben der Corona-Pandemie verbessern wird, und dass die üppigen Staatsausgaben und die Stimuli der Notenbanken rund um den Globus die Erholung antreiben dürften. Bereits in den vergangenen Wochen habe das billige Geld nach Anlagechancen gesucht.

Zoom profitierte zwar von der erheblich höheren Nachfrage nach Videokonferenzen in der Coronakrise. Nach einem kräftigen Anstieg im ersten Quartal erhöhte die Zoom Video Communications Inc ihren Umsatzausblick für das laufende Jahr. Allerdings hat die starke Verwendung der Zoom-Dienste auch Sicherheitsmängel offengelegt. Das Papier liegt vorbörslich leichn im Minus.

Microchip Technology schießen um 7 Prozent empor. Der Halbleiterproduzent erhöhte dank Verbesserungen in der Lieferkette den Ausblick. Cheesecake Factory schnellen um 6 Prozent nach oben. Der Restaurantbetreiber überraschte mit steigenden Umsätzen bei den bereits geöffneten Niederlassungen.

