NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Axa-Aktie anlässlich einer vorerst gekürzten Dividende auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Dass der Versicherer rund die Hälfte der ursprünglich geplanten Dividendenzahlung nur zurückgestellt habe, sei ein Zeichen der Stärke in der Corona-Krise, schrieb Analyst Johnny Vo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn einige Marktakteure hätten eine komplette Streichung der Ausschüttung erwartet./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2020 / 07:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120628

