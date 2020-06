Einer von Eon in Auftrag gegebenen Meinungsumfrage zufolge halten 71 Prozent der Bundesbürger die Förderung privater Photovoltaik-Anlagen für richtig. Insgesamt 84 Prozent sehen in der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien einen wichtigen Beitrag zum KlimaschutzDie Bundesregierung will die Beschränkung des Photovoltaik-Ausbaus unter dem EEG auf 52 Gigawatt aufheben. Gut so, meint eine Mehrheit der Bundesbürger - laut einer von Eon in Auftrag gegebenen Meinungsumfrage begrüßen 61 Prozent der Befragten die Entscheidung. Von denjenigen Teilnehmern, die eine eigene Photovoltaik-Anlage planen, gaben ...

