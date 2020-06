FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hornbach Holding nach endgültigen Geschäftsjahreszahlen 2019/20 von 61 auf 75 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Kaufen" belassen. Die Hornbach-Gruppe habe im Geschäftsjahr 2019/20 mit einem operativen Ergebnissprung positiv überrascht, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem verdeutliche die starke Geschäftsentwicklung in den ersten Monaten des neuen Geschäftsjahres die hohe Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells. Die in Aussicht gestellten Finanzziele für 2020/21 sind seiner Ansicht nach konservativ./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2020 / 10:04 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2020 / 10:20 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006083405

HORNBACH-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de