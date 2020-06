Tobias Karow und Dr. Elmar Peine sind Experten für Stiftungsfonds. Am 24. Juni findet der von ihnen initiierte Virtuelle Tag für das Stiftungsvermögen statt. Die Veranstaltung gibt Anregungen für die Kapitalanlage nicht nur zu Corona-Zeiten.Für Stiftungsverantwortliche, die das Vermögen ihrer Organisation so anlegen müssen, damit der Stiftungszweck kontinuierlich erfüllt werden kann, sind herausfordernde Zeiten angebrochen. Zum einen hat das anhaltende Niedrig- bzw. Nullzinsumfeld früher geltende Regeln weitgehend außer Kraft gesetzt - wer Rendite will, darf sich dem typischerweise eher volatilen Aktienmarkt nicht mehr gänzlich verschließen -, zum anderen wurde die Finanzwelt durch die Corona-Krise kräftig durcheinandergeschüttelt. Was bedeutet das nun für die Vermögensaufstellung von Stiftungen? Was muss ein guter Stiftungsfonds vor diesem Hintergrund leisten können? Und wie kann eine sinnvolle Kapitalanlage auch im Post-Corona-Zeitalter aussehen?

