Nachden letzten Quartalszahlen hat die Aktie von Dialog Semiconductor zur Erholung angesetzt. Allein im Mai hat der Anteilsschein 30 Prozent an Wert gewonnen. Aktuell (3. Juni) legt die Aktie zwischenzeitlich weitere sechs Prozent zu und schickt sich an, die 200-Tage-Linie zu durchbrechen. Das liegt auch an einer neuen Expertenmeinung.Die Analysten von Cowen and Company haben die Aktie des Halbleiterherstellers und Apple-Zulieferers Dialog Semiconductor mit einem Kursziel von 41 Euro in ihre Empfehlungsliste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...