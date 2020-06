Letztens in einer Telefon-Konferenz … Telefon Konferenzen, Webex-Meetings, Zoom-Konferenzen, Teams-Konferenzen, … unsere Welt lebt im Grundrauschen am Konferenz-Ohr. Tinitus der stete Begleiter einer sich zunehmend an die Covid-19 Parameter gewöhnenden Wirtschaft. Die Investmentindustrie erscheint besonders davon betroffen zu sein. Gerade hier sind es ja die Präsentationen und Gespräche zu Analysten und Unternehmen, die in Permanenz die digitale Aufmerksamkeit fordern. Ist sicher bei allen anderen Branchen auch der Fall, aber vielleicht ist die Welle an unterschiedlichsten Unternehmenspräsentationen, Geschäftsmodellen oder Covid-19-Statusberichten, die meistens mit dem Satz enden "wir setzen aufgrund mangelnder Berechenbarkeit die eigenen ...

