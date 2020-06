Die Smartphone-App namens Help Connect ergänzt das Bosch-Portfolio an Motorrad-Sicherheitssystemen und soll zur schnelleren Unfallrettung beitragen. Das vernetzte Notrufsystem erkennt Unfälle mithilfe eines intelligenten Crash-Algorithmus in der Inertialsensoreinheit im Fahrzeug. Per Smartphone-App übermittelt Help Connect unter anderem Informationen zu Unfallort und Fahrer über das Bosch Service Center an die Rettungskräfte und erleichtert ihnen damit das Auffinden des Unfallopfers. Durch die Smartphone-Anbindung muss keine SIM-Karte im Zweirad verbaut sein. Help Connect greift auf die Inertialsensoreinheit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...